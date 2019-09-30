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TFF 1. Lig: Düellonun sevineni yok: 2-2
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TFF 1. Lig: Düellonun sevineni yok: 2-2

Altınordu: 2 - Adana Demirspor: 2

Spor 30.09.2019, 21:09 30.09.2019, 21:39
TFF 1. Lig: Düellonun sevineni yok: 2-2

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Mert Güzenge, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Kağan Çalışır

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Hüseyin Atakan Üner, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 86 Burak İnce), Ersel Aslıyüksek, Okan Derici (Dk. 59 Oğulcan Ülgün), Fatih Aktay (Dk. 63 Yasin Ozan)

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Mehmet Uslu, Sinan Kurt, Berk Yıldız, Tevfik Altındağ, Volkan Şen (Dk. 75 Vedat Bora), Levent Ayçiçek (Dk. 61 Erdal Öztürk), Samed Ali Kaya (Dk. 84 Stokes)

Goller: Dk. 29 Sinan Kurt (Penaltıdan), Dk. 46 Samed Ali Kaya (Adana Demirspor), Dk. 49 Hüseyin Atakan Üner, Dk. 78 Yasin Ozan (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ufuk Budak, Dk. 33 Fatih Aktay, Dk. 82 Hüseyin Atakan Üner (Altınordu), Dk. 66 Tevfik Altındağ, Dk. 90+2 Semih Güler, Dk. 90+4 Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

 TFF 1. Lig'in 6. haftasındaki Altınordu-Adana Demirspor karşılaşması 2-2 eşitlikle tamamlandı.

#Adana Demirspor #Altınordu #futbol #tff 1. lig
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