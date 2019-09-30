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TFF 1.Lig: Eroğlu ve Tütüneker, 2-2'yi değerlendirdi

- Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Belki berabere bitirdiğimiz bir maç ama ikinci yarıdaki oyun önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağladı" - Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker: - "Maçta 2-0 öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu ama tam tersi bunu Altınordu yaptı"

Spor 30.09.2019, 23:20 30.09.2019, 23:27
TFF 1.Lig: Eroğlu ve Tütüneker, 2-2'yi değerlendirdi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de konuk ettiği Adana Demirspor'la 2-2 berabere kalan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, özellikle ikinci yarıdaki oyunlarının kendilerine gelecek adına ümit verdiğini söyledi.

Eroğlu, maçtan sonra oğlu Emir'le katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını, bu nedenle rakiplerinin üzerine geldiğini belirtti.

Aleyhlerine penaltı kararı verilen pozisyonunun ceza sahası dışında olduğunu savunan Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarının başında kalemizde ikinci golü gördük. 2-0'dan sonra oyun tamamıyla bizim lehimize dönmeye başladı. Ardından skoru 2-1 yaptık. Gerçekten çok coşkulu bir oyun vardı. Özellikle kenar bölgelerden getirdiğimiz toplarla gol pozisyonuna girdik. Beraberliği yakaladıktan sonra kazanmak için bütün futbolcularım çok istekliydi ama müsabaka 2-2 tamamlandı. Belki berabere bitirdiğimiz bir maç ama ikinci yarıdaki oyun önümüzdeki haftalara çok daha moralli bakmamızı sağladı. Oyuncularımız hazır duruma geldiğinde çok güçlü bir takım olacağız. "

Eroğlu ayrıca, yedikleri ilk golün ardından maçın hakeminin, saha dışında olan rakip takım oyuncularını çağırmak yerine maçı başlatması gerektiğini dile getirerek, "Yediğimiz golü de izlemedik. Çok basit kartlar vardı. Çok hakeme bağlamak istemiyorum. Pas kalitemizi arttırırsak, galibiyet serisi başlatırız." diye konuştu.

- Tütüneker: "Topa sahip olmamız gerekiyordu"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-0 öne geçtikleri karşılaşmada skoru koruyamamalarından şikayet etti.

"Maçta 2-0 öne geçtikten sonra topa sahip olmamız gerekiyordu ama tam tersi bunu Altınordu yaptı." diyen tecrübeli teknik adam, "Bizi kendi sahamıza ittiler. 2-1'den sonra Samed Ali Kaya'nın bomboş yakaladığı bir pozisyon vardı. Bu pozisyonları değerlendirmek lazım. Pozisyon geldiği zaman atamazsak, sonra öyle veya böyle yiyoruz. Bunları da en kısa zamanda düzelteceğiz. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Seyir açısından iyi bir maç olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#1. Lig #Adana Demirspor #Altınordu #futbol #Hüseyin Eroğlu #Uğur Tütüneker
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