TFF 2. Lig: Manisa ve Vanspor gruplarında lider
- Ligde 7. haftayı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor lider tamamladı
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.
Ligde 7. haftayı Beyaz Grup'ta Manisa Futbol Kulübü, Kırmızı Grup'ta ise Vanspor lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
Beyaz Grup:
Zonguldak Kömürspor-Hacettepe: 0-0
Kırklarelispor-Sarıyer: 0-0
Manisa Futbol Kulübü-1922 Konyaspor: 6-2
Sancaktepe Futbol Kulübü-Hekimoğlu Trabzon: 4-1
İnegölspor-Şanlıurfaspor: 4-0
Yeni Çorumspor-Başkent Akademi: 3-2
Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Yılport Samsunspor: 0-0
Ajfet Afyonspor-Gümüşhanespor: 3-2
Kırmızı Grup:
Bayburt Grup Özel İdare-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 0-0
Vanspor-Uşakspor: 1-2
Birevim Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 2-3
Etimesgut Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-2
Kırşehir Belediyespor-Bandırmaspor: 2-2
Kastamonuspor-Piserro Kahramanmaraşspor: 1-0
Eyüpspor-Ergene Velimeşespor: 0-0
Tuzlaspor-Niğde Anadolu: 2-0
Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 1-0
- Puan durumları
Ligde 7. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
Beyaz Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MANİSA FUTBOL KULÜBÜ7 6 1 0 26 8 18 19 2. YILPORT SAMSUNSPOR7 4 3 0 14 4 10 15 3. YENİ ÇORUMSPOR7 5 0 2 9 7 2 15 4. TARSUS İDMAN YURDU7 5 0 2 9 9 0 15 5. AFJET AFYONSPOR7 4 1 2 14 7 7 13 6. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR7 3 2 2 6 4 2 11 7. HEKİMOĞLU TRABZON7 3 2 2 14 14 0 11 8. İNEGÖLSPOR7 3 1 3 10 5 5 10 9. PENDİKSPOR7 3 1 3 8 7 1 10 10. KIRKLARELİSPOR7 2 4 1 6 8 -2 10 11. SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ7 3 0 4 11 8 3 9 12. SARIYER7 2 3 2 3 5 -2 9 13. GÜMÜŞHANESPOR7 2 1 4 9 12 -3 7 14. 1922 KONYASPOR7 2 0 5 7 14 -7 6 15. BAŞKENT AKADEMİ7 1 2 4 10 12 -2 5 16. HACETTEPE7 1 2 4 3 14 -11 5 17. AMED SPORTİF FAALİYETLER7 0 4 3 2 7 -5 4 18. ŞANLIURFASPOR7 0 1 6 0 16 -16 -11
Not: Şanlıurfaspor, 12 puan silme cezası aldı.
Kırmızı Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. VANSPOR7 5 1 1 15 5 10 16 2. TUZLASPOR7 5 1 1 12 2 10 16 3. BANDIRMASPOR7 3 4 0 13 9 4 13 4. ANKARA DEMİRSPOR7 4 1 2 10 7 3 13 5. KASTAMONUSPOR 19667 4 0 3 14 6 8 12 6. SİVAS BELEDİYESPOR7 3 3 1 13 7 6 12 7. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 2 2 9 7 2 11 8. PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR7 3 1 3 5 5 0 10 9. BİREVİM ELAZIĞSPOR7 3 1 3 9 10 -1 10 10. UŞAKSPOR7 3 1 3 9 10 -1 10 11. BAYBURT ÖZEL İDARE7 3 1 3 7 10 -3 10 12. ETİMESGUT BELEDİYESPOR7 2 2 3 8 8 0 8 13. EYÜPSPOR7 2 2 3 7 9 -2 8 14. ERGENE VELİMEŞESPOR7 2 2 3 9 12 -3 8 15. SAKARYASPOR7 1 4 2 5 6 -1 7 16. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR7 1 3 3 6 14 -8 6 17. KARDEMİR KARABÜKSPOR7 1 0 6 4 19 -15 3 18. NİĞDE ANADOLU7 0 1 6 5 14 -9 1
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