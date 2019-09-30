TFF 3. Lig: 1. Grupta lider Serik Belediyespor
Ligin 5. haftası 1. Grup'ta oynanan tek maçla tamamlandı. Grupta Serik Belediyespor averajla liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'in 5. haftası, 1. Grup'ta oynanan tek karşılaşmayla tamamlandı.
Grupta oynanan haftanın son maçında Anagold 24Erzincanspor, deplasmanda Çankaya'yı 1-0 mağlup etti.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından Serik Belediyespor averajla liderliğini sürdürdü.
Grup 01
TakımlarOGBMAYAVP1. SERİK BELEDİYESPOR5 4 1 0 11 4 7 13 2. ARTVİN HOPASPOR5 4 1 0 10 4 6 13 3. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR5 4 1 0 6 1 5 13 4. ÇATALCASPOR5 2 2 1 7 5 2 8 5. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR5 2 2 1 6 4 2 8 6. DÜZCESPOR5 2 2 1 4 2 2 8 7. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR5 2 1 2 5 4 1 7 8. ŞİLE YILDIZSPOR5 2 1 2 4 4 0 7 9. Cİ GROUP BUCA5 2 1 2 6 8 -2 7 10. YENİ ORDUSPOR5 1 3 1 2 3 -1 6 11. SİLİVRİSPOR5 1 2 2 4 4 0 5 12. ERZİNSPOR5 1 2 2 3 4 -1 5 13. KIZILCABÖLÜKSPOR5 1 2 2 6 8 -2 5 14. YOMRASPOR5 1 2 2 2 4 -2 5 15. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ5 1 1 3 3 6 -3 4 16. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR5 0 3 2 3 6 -3 3 17. TOKATSPOR5 0 1 4 4 9 -5 1 18. MANİSASPOR5 0 2 3 1 7 -6 -4
Not: Manisaspor'a 6 puan silme cezası verildi.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
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