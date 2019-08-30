TFF 3. Lig'de perde açılıyor
- Ligde 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak maçlarla başlayacak
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonu, hafta sonunda oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
Ligde bu sezon 2. Grup'ta 17, 1 ve 3. gruplarda ise 18'er takım çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, TFF 2. Lig'e yükselecek. Sezonu 2, 3, 4 ve 5. sırada bitirecek ekipler, üst lige çıkacak son 3 takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılma hakkı kazanacak.
Ligde normal sezon müsabakaları sonunda 18 takımlı 2 grupta puan cetvelinin son 3 sırasında yer alan takımlar, 17 takımlı 2. Grup'ta ise son 2'de bulunanlar olmak üzere toplam 8 ekip bir sonraki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yoluna devam edecek.
TFF 3. Lig'de normal sezon 25 Nisan 2020 tarihinde sona erecek.
- İlk haftanın programı
Ligde ilk haftanın maç programı şöyle:
1. Grup
Yarın:
17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)
1 Eylül Pazar:
16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)
16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)
16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)
Yarın:
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)
1 Eylül Pazar:
16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)
17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)
3. Grup
1 Eylül Pazar:
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)
17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)
17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)
17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)
|İmsak
|04:38
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:36
|Akşam
|19:32
|Yatsı
|20:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0