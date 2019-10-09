TFF 3. Lig: Karaköprü, Turgutlu ve Nazilli Belediye lider
- Ligde 7. haftayı 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor lider tamamladı
Ligde 7. haftayı 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor lider tamamladı.
- Haftanın sonuçları
1. Grup
Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-0
Yeni Orduspor-Tokatspor: 0-0
Erzinspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Çankaya Futbol Kulübü-Manisaspor: 2-1
Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0
Serik Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-2
Şile Yıldızspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0
Silivrispor-Yomraspor: 3-1
Ci Group Buca-Çatalcaspor: 1-2
2. Grup:
Cizrespor-Fethiyespor: 0-0
Ofspor-Ağrı 1970: 1-0
Kozanspor-Esenler Erokspor: 1-4
Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Karşıyaka-Kemerspor 2003: 2-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaelispor: 2-1
Turgutluspor-Payasspor: 1-0
Belediye Derincespor-Elazığ Belediyespor: 0-0
3. Grup
Medical Park Batman Petrolspor-Diyarbekirspor: 0-1
Malatya Yeşilyurtspor-Karacabey Belediyespor: 3-1
1954 Kelkit Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-3
Yozgatspor 1959-Modafen: 1-1
Altındağ Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2
Muğlaspor-Pazarspor: 2-3
Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-1
Halide Edip Adıvarspor-Nevşehir Belediyespor: 0-1
Nazilli Belediyespor-Somaspor: 1-1
- Puan durumları
Ligde 7. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:
1. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7 5 2 0 9 1 8 17 2. ARTVİN HOPASPOR7 4 3 0 12 6 6 15 3. SERİK BELEDİYESPOR7 4 2 1 14 8 6 14 4. ÇATALCASPOR7 4 2 1 10 6 4 14 5. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7 3 3 1 9 4 5 12 6. ŞİLE YILDIZSPOR7 3 2 2 6 4 2 11 7. DÜZCESPOR7 3 2 2 5 4 1 11 8. Cİ GROUP BUCA7 3 1 3 10 10 0 10 9. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ7 3 1 3 6 7 -1 10 10. SİLİVRİSPOR7 2 2 3 7 6 1 8 11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR7 2 2 3 5 5 0 8 12. YENİ ORDUSPOR7 1 5 1 2 3 -1 8 13. KIZILCABÖLÜKSPOR7 2 2 3 8 12 -4 8 14. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR7 1 3 3 4 7 -3 6 15. ERZİNSPOR7 1 3 3 3 7 -4 6 16. YOMRASPOR7 1 3 3 3 7 -4 6 17. TOKATSPOR7 0 2 5 4 10 -6 2 18. MANİSASPOR7 0 2 5 2 12 -10 -4
Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi
2. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TURGUTLUSPOR7 5 1 1 11 4 7 16 2. ESENLER EROKSPOR7 5 0 2 13 5 8 15 3. KOCAELİSPOR7 4 1 2 8 6 2 13 4. ERBAASPOR6 3 2 1 8 5 3 11 5. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR7 3 2 2 7 5 2 11 6. OFSPOR7 3 2 2 7 5 2 11 7. CİZRESPOR7 3 2 2 10 9 1 11 8. FETHİYESPOR6 2 3 1 7 3 4 9 9. KARŞIYAKA6 2 2 2 5 5 0 8 10. AĞRI 19707 2 2 3 7 9 -2 8 11. BELEDİYE DERİNCESPOR7 2 2 3 5 8 -3 8 12. 1877 ALEMDAĞSPOR6 2 1 3 7 8 -1 7 13. KOZANSPOR6 2 1 3 9 13 -4 7 14. PAYASSPOR6 1 2 3 6 8 -2 5 15. KEMERSPOR 20037 1 2 4 5 11 -6 5 16. ELAZIĞ BELEDİYESPOR6 0 4 2 4 10 -6 4 17. FATSA BELEDİYESPOR7 0 3 4 2 7 -5 3
3. Grup:
TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR7 4 3 0 14 4 10 15 2. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ7 5 0 2 14 9 5 15 3. KARACABEY BELEDİYESPOR7 4 2 1 8 5 3 14 4. DİYARBEKİRSPOR7 4 1 2 12 5 7 13 5. SOMASPOR7 4 1 2 8 7 1 13 6. PAZARSPOR7 3 3 1 8 5 3 12 7. BAYRAMPAŞA7 4 0 3 6 5 1 12 8. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 2 2 9 4 5 11 9. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR7 3 2 2 12 12 0 11 10. OSMANİYESPOR7 2 4 1 9 7 2 10 11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR7 3 1 3 5 6 -1 10 12. MUĞLASPOR7 2 2 3 12 10 2 8 13. GÖLCÜKSPOR7 2 1 4 5 9 -4 7 14. YOZGATSPOR 19597 1 3 3 5 10 -5 6 15. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR7 2 0 5 9 15 -6 6 16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR7 1 1 5 8 14 -6 4 17. MODAFEN7 0 4 3 2 11 -9 4 18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR7 1 0 6 6 14 -8 3
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