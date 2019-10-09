Son Dakika
Sayısal Loto çekildi, 6 bilen çıkmadı
Kılıçdaroğlu, Suriye ile diyalog önerdi
Çelik “Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir“
Şans Topu çekildi: 5 +1 bilen çıkmadı
Ceylanpınar’da ’Mehter Marşı’ yankılanıyor
YPG/PKK'dan Cerablus'taki sivillere saldırı!

TFF 3. Lig: Karaköprü, Turgutlu ve Nazilli Belediye lider

- Ligde 7. haftayı 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor lider tamamladı

Spor 09.10.2019, 21:19 09.10.2019, 22:04
TFF 3. Lig: Karaköprü, Turgutlu ve Nazilli Belediye lider

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları yapıldı.

Ligde 7. haftayı 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, 2. Grup'ta Turgutluspor, 3. Grup'ta ise Nazilli Belediyespor lider tamamladı.

- Haftanın sonuçları

1. Grup

Karbel Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor: 3-0

Yeni Orduspor-Tokatspor: 0-0

Erzinspor-68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Çankaya Futbol Kulübü-Manisaspor: 2-1

Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-0

Serik Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-2

Şile Yıldızspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Silivrispor-Yomraspor: 3-1

Ci Group Buca-Çatalcaspor: 1-2

2. Grup:

Cizrespor-Fethiyespor: 0-0

Ofspor-Ağrı 1970: 1-0

Kozanspor-Esenler Erokspor: 1-4

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 2-1

Karşıyaka-Kemerspor 2003: 2-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Kocaelispor: 2-1

Turgutluspor-Payasspor: 1-0

Belediye Derincespor-Elazığ Belediyespor: 0-0

3. Grup

Medical Park Batman Petrolspor-Diyarbekirspor: 0-1

Malatya Yeşilyurtspor-Karacabey Belediyespor: 3-1

1954 Kelkit Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 2-3

Yozgatspor 1959-Modafen: 1-1

Altındağ Belediyespor-Bayrampaşa: 0-2

Muğlaspor-Pazarspor: 2-3

Gölcükspor-Osmaniyespor: 1-1

Halide Edip Adıvarspor-Nevşehir Belediyespor: 0-1

Nazilli Belediyespor-Somaspor: 1-1

- Puan durumları

Ligde 7. haftanın ardından gruplarda puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR7 5 2 0 9 1 8 17 2. ARTVİN HOPASPOR7 4 3 0 12 6 6 15 3. SERİK BELEDİYESPOR7 4 2 1 14 8 6 14 4. ÇATALCASPOR7 4 2 1 10 6 4 14 5. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR7 3 3 1 9 4 5 12 6. ŞİLE YILDIZSPOR7 3 2 2 6 4 2 11 7. DÜZCESPOR7 3 2 2 5 4 1 11 8. Cİ GROUP BUCA7 3 1 3 10 10 0 10 9. ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ7 3 1 3 6 7 -1 10 10. SİLİVRİSPOR7 2 2 3 7 6 1 8 11. 68 AKSARAY BELEDİYESPOR7 2 2 3 5 5 0 8 12. YENİ ORDUSPOR7 1 5 1 2 3 -1 8 13. KIZILCABÖLÜKSPOR7 2 2 3 8 12 -4 8 14. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR7 1 3 3 4 7 -3 6 15. ERZİNSPOR7 1 3 3 3 7 -4 6 16. YOMRASPOR7 1 3 3 3 7 -4 6 17. TOKATSPOR7 0 2 5 4 10 -6 2 18. MANİSASPOR7 0 2 5 2 12 -10 -4

Not: Manisaspor'un 6 puanı silindi

2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TURGUTLUSPOR7 5 1 1 11 4 7 16 2. ESENLER EROKSPOR7 5 0 2 13 5 8 15 3. KOCAELİSPOR7 4 1 2 8 6 2 13 4. ERBAASPOR6 3 2 1 8 5 3 11 5. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR7 3 2 2 7 5 2 11 6. OFSPOR7 3 2 2 7 5 2 11 7. CİZRESPOR7 3 2 2 10 9 1 11 8. FETHİYESPOR6 2 3 1 7 3 4 9 9. KARŞIYAKA6 2 2 2 5 5 0 8 10. AĞRI 19707 2 2 3 7 9 -2 8 11. BELEDİYE DERİNCESPOR7 2 2 3 5 8 -3 8 12. 1877 ALEMDAĞSPOR6 2 1 3 7 8 -1 7 13. KOZANSPOR6 2 1 3 9 13 -4 7 14. PAYASSPOR6 1 2 3 6 8 -2 5 15. KEMERSPOR 20037 1 2 4 5 11 -6 5 16. ELAZIĞ BELEDİYESPOR6 0 4 2 4 10 -6 4 17. FATSA BELEDİYESPOR7 0 3 4 2 7 -5 3

3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. NAZİLLİ BELEDİYESPOR7 4 3 0 14 4 10 15 2. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ7 5 0 2 14 9 5 15 3. KARACABEY BELEDİYESPOR7 4 2 1 8 5 3 14 4. DİYARBEKİRSPOR7 4 1 2 12 5 7 13 5. SOMASPOR7 4 1 2 8 7 1 13 6. PAZARSPOR7 3 3 1 8 5 3 12 7. BAYRAMPAŞA7 4 0 3 6 5 1 12 8. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR7 3 2 2 9 4 5 11 9. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR7 3 2 2 12 12 0 11 10. OSMANİYESPOR7 2 4 1 9 7 2 10 11. HALİDE EDİP ADIVARSPOR7 3 1 3 5 6 -1 10 12. MUĞLASPOR7 2 2 3 12 10 2 8 13. GÖLCÜKSPOR7 2 1 4 5 9 -4 7 14. YOZGATSPOR 19597 1 3 3 5 10 -5 6 15. MEDİCAL PARK BATMAN PETROLSPOR7 2 0 5 9 15 -6 6 16. 1954 KELKİT BELEDİYESPOR7 1 1 5 8 14 -6 4 17. MODAFEN7 0 4 3 2 11 -9 4 18. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR7 1 0 6 6 14 -8 3

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#TFF 3. Lig #sonuç #maç #futbol #7. hafta
Yorumlar (0)
13°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
İmsak 05:23
Güneş 06:46
Öğle 12:41
İkindi 15:52
Akşam 18:26
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@