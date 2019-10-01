TFF, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü'nün itirazlarını reddetti
- TFF Yönetim Kurulu, Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe ile Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçlarında kural hatası olmadığına karar verdi - Üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın profesyonel sözleşmesinin feshedildiği açıklandı
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü'nün kural hatası itirazlarının reddedildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da toplanan yönetim kurulu, Süper Lig'de 16 Eylül Pazartesi günü oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Fenerbahçe Kulübünün yapmış olduğu başvuruyu değerlendirdi ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.
Ayrıca, Merkez Hakem Kurulunun önerisiyle, üst klasman hakemi Suat Arslanboğa'nın TFF ile imzalamış olduğu 1 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel hakem sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı.
Öte yandan, TFF 2. Lig'de Vanspor ile Piserro Kahramanmaraşspor arasında oynanan müsabakanın ardından saldırıya uğrayan hakem Alparslan Şen'in şikayeti doğrultusunda, açılacak kamu davasına TFF olarak müdahil olma talebinde bulunulması ve davanın sonuna kadar takip edilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
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