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TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

- TFF Yönetim Kurulu, tekerrür eden disiplin ihlallerinde kurullara cezayı katlama yetkisi verdi

Spor 25.09.2019, 17:08
TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı.

TFF'nin açıklamasına göre, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı.

Yapılan eklemeyle, sportmenliğe aykırı açıklama ile hakaret bu madde kapsamında aynı ihlal kabul edilecek ve tekerrür hükmü uygulanacak.

Statlarda taraftar güvenliğini sağlamak ve kulüpleri bu konuda daha fazla önlem almaya teşvik etmek için talimatta yapılan değişiklikle, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları da arttırıldı.

Talimata eklenen geçici maddeyle, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Eylül 2019'dan (bugün) sonra gerçekleşecek ilk ihlalin, bu düzenlemelerdeki tekerrüre esas birinci ihlal sayılması kararlaştırıldı. Böylelikle yapılan düzenlemelerin geçmiş ihlaller bakımından aleyhte bir sonuç doğurmaması sağlandı.


#futbol #Futbol Disiplin Talimatı #PFDK #Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu #yönetim kurulu
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