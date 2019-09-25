TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik
- TFF Yönetim Kurulu, tekerrür eden disiplin ihlallerinde kurullara cezayı katlama yetkisi verdi
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe giderek bazı ihlallerin cezasını arttırdı.
TFF'nin açıklamasına göre, talimatın 11. maddesinde yapılan değişiklikle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) tekerrür eden ihlallerde cezayı yarısına kadar arttırma yetkisi korunurken, aynı ihlalin 3, 4 ve daha fazla kez tekrarlanması halinde kurullara cezayı katlayarak arttırma yetkisi tanındı.
Statlarda taraftar güvenliğini sağlamak ve kulüpleri bu konuda daha fazla önlem almaya teşvik etmek için talimatta yapılan değişiklikle, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ihlalinin tekerrürü halinde uygulanacak disiplin cezaları da arttırıldı.
Talimata eklenen geçici maddeyle, değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarih olan 25 Eylül 2019'dan (bugün) sonra gerçekleşecek ilk ihlalin, bu düzenlemelerdeki tekerrüre esas birinci ihlal sayılması kararlaştırıldı. Böylelikle yapılan düzenlemelerin geçmiş ihlaller bakımından aleyhte bir sonuç doğurmaması sağlandı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:32
|Öğle
|12:45
|İkindi
|16:08
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1