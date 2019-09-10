TFF heyetinden Milli Takımımıza tam destek

A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yalnız bırakmadı. Müsabakayı ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)