Son Dakika
İzolasyon çalışması yapılan binanın çatısında yangın
Yemen’de 4 yılda 7 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti
TFF heyetinden Milli Takımımıza tam destek
Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırganlar dehşet saçtı
Gürültüyü duyanlar deprem sandı
Türk ve İngiliz savunma sanayii şirketlerinden anlaşma
Şenol Güneş’ten 5 değişilik
"Yan bakma” kavgası: Yaralı genç yere yığıldı
Evlat nöbeti tutan annelere Düzce’den destek
O taksici serbest kaldı

TFF heyetinden Milli Takımımıza tam destek

A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti.

Spor 10.09.2019, 21:54 10.09.2019, 22:49
TFF heyetinden Milli Takımımıza tam destek

A Milli Futbol Takımı’nın deplasmanda oynadığı Moldova karşılaşmasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile beraberindeki TFF yetkilileri tribünden takip etti.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı’nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yalnız bırakmadı. Müsabakayı ayrıca TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da takip etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

#nihat özdemir #moldova #TFF #futbol #Milli Takım
Yorumlar (0)
22°
açık
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@