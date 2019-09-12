Son Dakika
“CNN'in haberi, klasik propaganda“
SPK haftalık bülteni
Bakü-Kapıkule hızlı demir yolunun proje çalışmalarında sona gelindi
İş dünyasından faiz indirimi değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan “12 Eylül“ paylaşımı
TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim
MHP'li Arzu Erdem, Bingöllüleri sevindirdi
Bursa sallandı!
MHP'li Sazak'tan 12 Eylül mesajı
Baran, “Faiz indirimi piyasaları rahatlatacak”

TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim

- Kurul, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi

Spor 12.09.2019, 18:25
TFF Tahkim Kurulundan Terim'in cezasına indirim
banner63


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasını 3 maça, 19 bin lira para cezasını da 13 bin liraya indirdiği belirtildi.

Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 60 günlük hak mahrumiyetinin 45 güne, 40 bin lira para cezasının ise 30 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe'nin 49 bin lira para cezasını ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un toplam 184 bin lira para cezasını onadı.



#Tahkim Kurulu #futbol #fatih terim
Yorumlar (0)
24°
açık
Namaz Vakti 12 Eylül 2019
İmsak 04:54
Güneş 06:19
Öğle 12:50
İkindi 16:23
Akşam 19:11
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@