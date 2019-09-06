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TFF'den 19.05 açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından dün alınan kararların duyurulma saati ile ilgili bir açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararların Galatasaray...

Spor 06.09.2019, 20:51
TFF'den 19.05 açıklaması
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından dün alınan kararların duyurulma saati ile ilgili bir açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararların Galatasaray Kulübü ve Fatih Terim ile ilgili olmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik inceleme ve araştırmaya göre; söz konusu kurul kararları Medya İletişim Departmanı'na saat 18.58'de mail olarak iletilmiş, 18.59'da internet sitemiz www.tff.org'da yayınlanmıştır. Duyurunun web sitesinde yayınlandığı bilgisinin sosyal medya ekibine bildirilmesi sonrasında, web sitemizde yayınlanan haberin linki işlemlerin ardından sosyal medya hesabımıza da yüklenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır. 'PFDK Kararları' başlığı ile kamuoyuna duyurulan açıklama, kesinlikle ve kesinlikle sadece Galatasaray Kulübü ve Sayın Fatih Terim ile ilgili olmayıp 35 maddeden oluşan ve 35 kulübü kapsayan kararları içermektedir. Normal akışı içerisinde gerçekleşen bu süreçle ilgili herhangi bir kasıt aranmamalıdır."


#futbol #Galatasaray #TFF
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