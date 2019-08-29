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TFF’den Fikret Orman’a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.
Spor 29.08.2019, 16:40
Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.
"Süper Lig’de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Sayın Fikret Orman’ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."(İHA)
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