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TFF’den Fikret Orman’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.

Spor 29.08.2019, 16:40
TFF’den Fikret Orman’a tebrik
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Türkiye Futbol Federasyonu, yayınladığı açıklama ile yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı seçilen Fikret Orman’ı tebrik etti.

Kulüpler Birliği’nin yapılan genel kurul toplantısı sonucu mevcut Başkan Fikret Orman, yeniden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı oldu. TFF, Kulüpler Birliği Vakfı’na tekrar başkan seçilen Fikret Orman için tebrik mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig’de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başkanlığa yeniden seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Sayın Fikret Orman’ı tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

(İHA)
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