TFF’den şehitler için baş sağlığı mesajı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçikler için baş sağlığı mesajı yayınladı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı’nda hain terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz" denildi.

(İHA)