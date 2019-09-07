Son Dakika
İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada hapis cezaları
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü
İstanbul'da milli maç hasreti bitti
İstanbul’da üç gün üst üste ‘değnekçi’ operasyonu
Ay-Yıldızlı gurur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın...

Spor 07.09.2019, 20:45 07.09.2019, 22:27
TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi.

İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde yıldız erkekler grossta İbrahim Tarık Aslan 71 (-1), genç kızlarda Ilgın Zeynep Denizci 68 (-4) puanla ilk sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde ferdi lisanslı Fevzi Asker 68 net skorla, genç kızlar A kategorisinde ise Ilgın Zeynep Denizci 65 net skorla zirveye çıktı.

Erkekler B kategorisinde Uluç Aslan ile ferdi lisanslı Bartu Olcan Çiğdem kırk sekizer stableford skorla birinci, genç kızlar B kategorisinde ise Ece Vural, Duru Narin ve Hatice Kübra Ertan otuz dokuzar stableford skorla zirvede yer aldı.

Minik erkekler A kategorisinde Latif Çam 20 skorla, minik kızlar A kategorisinde de Ese Nur Sarı, Aida Tepe ile ferdi lisanslı Beril Meyra Ertan on yedişer stableford skorla birinciliğe yerleşti.

Minik erkekler B kategorisinde Doruk Salmanlı, kızlar kategorisinde de Sevde Ada Koçak 20 stableford skorla liderliğe oturdu.

Minik erkekler C kategorisinde Ali Emir Uyar 26, genç kızlar C kategorisinde Yaprak Eminoğlu 18 stableford skorla birinci oldu.

Şampiyonanın final turu yarın yapılacak. Müsabakaların ardından dereceye giren sporcular için kupa töreni düzenlenecek.
 

#Golf #TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası #Türkiye Golf Federasyonu
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@