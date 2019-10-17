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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 87-80 yenerken, De Colo 39 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Spor 17.10.2019, 23:29
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 87-80 yenerken, De Colo 39 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.

Bu sezon ilk taraftarının önünde maça çıkan Fenerbahçe, karşılaşmaya Westermann, Sloukas, Melih, Williams ve Ahmet beşiyle başladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta konuk takım karşısında De Colo ve Williams ile skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyrek sonunda skoru 22-22’de eşitledi. İkinci çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Obradovic’in öğrencileri soyunma odasına 39-36 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko vites yükseltse de İspanyol ekibi maçtan kopmadı. 4’üncü periyota 63-58 önde giden sarı-lacivertliler salondan 87-80 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu De Colo da 39 sayıyla maça damga vurdu.

(İHA)
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