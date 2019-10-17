THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Baskonia: 80
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 87-80 yenerken, De Colo 39 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.
Spor 17.10.2019, 23:29
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 2019-20 sezonu üçüncü hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz’i 87-80 yenerken, De Colo 39 sayıyla EuroLeague kariyer rekorunu kırdı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta konuk takım karşısında De Colo ve Williams ile skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyrek sonunda skoru 22-22’de eşitledi. İkinci çeyrekte skor üstünlüğünü ele alan Obradovic’in öğrencileri soyunma odasına 39-36 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko vites yükseltse de İspanyol ekibi maçtan kopmadı. 4’üncü periyota 63-58 önde giden sarı-lacivertliler salondan 87-80 galip ayrıldı. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu De Colo da 39 sayıyla maça damga vurdu.(İHA)
13°
parçalı az bulutlu
Röportaj & Söyleşi Tümü
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:31
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:39
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2