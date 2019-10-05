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THY Euroleague’de ilk haftanın MVP’si Mike James
THY Euroleague’in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova’nın ABD’li basketbolcusu Mike James seçildi.
Spor 05.10.2019, 14:28
THY Euroleague’in ilk haftasının en değerli oyuncusu (MVP) CSKA Moskova’nın ABD’li basketbolcusu Mike James seçildi.
29 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 28 verimlilik puanı aldı.(Oğuzhan Ort/İHA)
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