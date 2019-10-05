Son Dakika
“Devletin çelik bileği“ne özel video
4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları - İSTANBUL
Şampiyon halterci Şaziye Erdoğan'in ismi caddeye verildi
Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlandı
“Şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz“
Bakan Kasapoğlu'ndan Şahika Ercümen'e tebrik

TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde evrensel lezzetleri bir araya getirdi

Spor 05.10.2019, 15:48
TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu
banner63


İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu 4. Etnospor Kültür Festivali'nde TİKA birçok ülke mutfağını ziyaretçilerle buluşturdu.

Aralarında Yemen, Ukrayna, Sudan, Senegal, Tunus, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kosova, Gürcistan, Filistin, Arnavutluk, Gagavuzya, Azerbaycan ve Moldova'nın yer aldığı ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.

Festival etkinliklerini izlemeye gelenler bu ülkelerin yemeklerini tatmanın keyfini yaşarken, Özbek pilavının önünde uzun kuyruklar oluştu.

#4. Etnospor Kültür Festivali #Etnospor #TİKA
Yorumlar (0)
21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:19
Güneş 06:42
Öğle 12:42
İkindi 15:56
Akşam 18:32
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 7 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@