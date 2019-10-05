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TİKA, evrensel lezzetleri Etnospor'da buluşturdu
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde evrensel lezzetleri bir araya getirdi
Spor 05.10.2019, 15:48
İSTANBUL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Etnospor Kültür Festivali'nde dünya lezzetlerini bir araya getirdi.
Aralarında Yemen, Ukrayna, Sudan, Senegal, Tunus, Tanzanya, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kosova, Gürcistan, Filistin, Arnavutluk, Gagavuzya, Azerbaycan ve Moldova'nın yer aldığı ülkeler açtıkları stantlarda geleneksel yemeklerinin yanı sıra yöresel ürünlerin de tanıtımını yaptı.
Festival etkinliklerini izlemeye gelenler bu ülkelerin yemeklerini tatmanın keyfini yaşarken, Özbek pilavının önünde uzun kuyruklar oluştu.
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