TOFAŞ, Antalya'da kampa girecek
- TOFAŞ Basketbol Takımı, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Antalya'da 2 Eylül'de kampa başlayacak
BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında, 2 Eylül'de kamp çalışmaları için Antalya'ya gidecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon çalışmalarına 15 Ağustos'ta başlayan ve 19 Ağustos'tan itibaren yabancı oyuncuların da katılımıyla tempo artıran mavi-yeşilliler, Bursa'daki ilk etap çalışmalarını, çift idmanla tamamladı.
TOFAŞ, 5-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek GSA-Smart Casual Cup 2019'a katılacak. Organizasyonda TOFAŞ'ın yanı sıra Fransa'dan AS Monaco, Rusya'dan Unics Kazan ve Türkiye liginden Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom takımları yer alacak.
Gloria Sports Arena'da 11-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Gloria Cup'ta ise TOFAŞ'ın yanı sıra Anadolu Efes, CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas, Galatasaray Doğa Sigorta ile Teksüt Bandırma mücadele edecek.
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