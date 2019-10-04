Son Dakika
Kocaeli'de toprak kayması: 1 ölü
Irak'ta gösterilerde ölü sayısı 60 oldu
Anadolu Efes - Barcelona maçında ’Pembe Top’
Fenerbahçe, Kadıköy’de 342 gün sonra kaybetti
“Irak'taki gösterilerde siyasi ya da dini grupların yönlendirmesi yok“
Tokat Belediye Plevne, voleybolda Balkan Şampiyonu

Tokat Belediye Plevne, voleybolda Balkan Şampiyonu

- Tokat Belediye Plevne, organizasyonda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti

Spor 04.10.2019, 22:47 04.10.2019, 23:20
Tokat Belediye Plevne, voleybolda Balkan Şampiyonu

İSTANBUL (AA) - Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nda şampiyon oldu.

Kuzey Makedonya'da düzenlenen organizasyondaki ilk maçında dün Kosova'nın Prishtina ekibini 3-0 mağlup eden Tokat Belediye Plevne, finalde ev sahibi ülkeden Strumica ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 25-11, 25-15 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenen Tokat ekibi, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

Tokat Belediye Plevne, kazandığı bu başarıyla CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde etti.

#Balkan Kupası #şampiyon #Tokat Belediye Plevne #voleybol
Yorumlar (0)
15°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 04 Ekim 2019
İmsak 05:18
Güneş 06:41
Öğle 12:42
İkindi 15:57
Akşam 18:33
Yatsı 19:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 7 11
3. Gaziantep FK 6 11
4. Antalyaspor 7 11
5. Malatyaspor 7 10
6. Trabzonspor 6 9
7. Sivasspor 6 9
8. Konyaspor 6 9
9. Galatasaray 6 9
10. Başakşehir 6 8
11. Denizlispor 7 8
12. Ankaragücü 6 8
13. Çaykur Rizespor 6 8
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Altay 7 12
3. Bursaspor 7 12
4. Ümraniye 6 11
5. Hatayspor 6 11
6. Adana Demirspor 6 10
7. Balıkesirspor 6 10
8. Keçiörengücü 6 10
9. Osmanlıspor 6 10
10. Fatih Karagümrük 6 9
11. İstanbulspor 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@