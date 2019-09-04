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Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları

TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat Belediye Plevne'nin yaklaşık 1 aydır Tokat'ta...

Spor 04.09.2019, 12:29
Tokat Belediye Plevne'de yeni sezon hazırlıkları
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TOKAT (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevne, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tokat Belediye Plevne'nin yaklaşık 1 aydır Tokat'ta yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Takımın günde çift antrenman yaptığını aktaran Eroğlu, "İlk antrenman kondisyona yönelik. İkinci idmanı ise Ali Yücel Spor Salonu'nda yapıyoruz. Yeni sezon hazırlıklarımıza Tokat'ta devam edeceğiz. Oyuncularımız özverili biçimde antrenmanlarını sürdürecek." dedi.

Transfer çalışmalarının da devam ettiğini anlatan Eroğlu, "Takımımıza takviyeler yapmak için çalışıyoruz. 13 oyuncu ile anlaşmayı tamamladık. Orta oyuncu almak için çalışmalarımız sürüyor. Yeni sezona hazır olarak girmek istiyoruz. 11 Eylül'de Kuzey Makedonya'da Balkan Kupası maçları oynayacaktık ancak bayanlar maçları ile çakıştığı için bizim maçlar ekim ayına ertelendi." diye konuştu.


#Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu #tokat #Tokat Belediye Plevne #Voleybol Efeler Ligi
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