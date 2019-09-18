“Tokyo'da madalya sayımızı arttırmayı hedefliyoruz“

SAKARYA (AA) - UĞUR SUBAŞI - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 1 gümüş, 2 de bronz madalya kazandıklarını anımsatarak, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu madalya sayısının üstüne çıkmamız lazım." dedi.

Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda yakalanan derecelerin kadınlar kategorisinde Türkiye'de bir ilk olduğunu belirtti.

Bu başarıların özverili çalışmayla devam edeceğini belirten Uztürk, şöyle devam etti:

"Gurur duyduk fakat Sümeyye'nin hakkı bence altın madalyaydı. Yüzmede ölçümler maalesef tam adaleti yansıtmıyor dünyada. Tüm sporcuların engel puanlarını sıfırlayıp tekrar ölçümlerini almışlardı ama neticede yine değişen bir şey olmadı. Yarışta Sümeyye'nin vücudu önde olmasına rağmen kolları olmadığı için çocuğumuzun, birinci olan İspanyol kızın parmaklarının ucuyla dokunması onu birinci yaptı. Sadece üç salise fark etti. Sümeyye bu durumla gönlümüzün birincisi oldu ve 2020 Tokyo Paralimpik oyunları için kota almış oldu."

Sevilay'ın başarısını da küçümsememek gerektiğine işaret eden Uztürk, bu sporcularımız 15-16 yaşlarında olduğunu ve ileriye dönük çok iyi başarılar yakalayacaklarını, 2020'nin patlama yılı olabileceğini bildirdi.

Uztürk, Büşra Ün'ün de Madainitennis Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda şampiyon olduğunu hatırlattı.

- "Daha fazla imkan daha fazla başarıyı getirecektir"

Uztürk, Federasyon olarak 20 aktif branşla dur durak bilmeden Tokyo'ya hazırlandıklarını vurguladı.

Federasyona kaynak oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Uztürk, "Şu anda Badminton Milli Takımı'mız Tayland'da, Masa Tenisi Milli Takımı'mız İsveç'te, eskrimcilerimiz Güney Kore'de. 2019 yılı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalarla dolu. Bunların hepsine katılmak durumundayız. Bu işin bir de mali yapısı var. Dolayısıyla bir taraftan da kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Türk Hava Yollarına, Turkcell'e, Garanti Bankasına, Socar Petkim Grubuna ve diğer sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Daha fazla imkan daha fazla başarıyı getirecektir. İnşallah bunları da aşarız." diye konuştu.

Federasyon başkanı Uztürk, federasyona bağlı kotalı sporcu sayısının şu anda 24 olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarı yakalamak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Uztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda 2 altın, 1 gümüş, 2'de bronz madalya kazanmıştık. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bu madalya sayısının üstüne çıkmamız lazım. Şu anda kotalı sporcu sayımız 24 oldu. Masa tenisinden, badmintondan, halterden, atletizmden, yüzmeden gelecek kotalarla biz yine 50'yi bulacağız ve geçen seferki sayıyı yakalamış olacağız. Öncelikli hedefimiz bu. Federasyonun mali yapısını mutlaka düzeltmek lazım. Bu kadar branşın giderlerini karşılamak için çok profesyonel bir ekip oluşturmak gerekiyor. İğneyle kuyu kazarak kaynak yaratıp çocuklara vermemiz lazım çünkü biz onlara ne kadar imkan verirsek onlar ortaya neler koyabileceklerini ispatlıyorlar."