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Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de piste çıkacak

Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabında ter dökecek.

Spor 09.10.2019, 10:01 09.10.2019, 10:55
Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de piste çıkacak

ANKARA (AA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabında ter dökecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı, 11-13 Ekim tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek.

Turkish Team pilotu Toprak, 4 bin 276 metrelik San Juan Villicum Pisti'nde puan arayacak.

Organizasyonda 11 Ekim Cuma günü serbest antrenmanlar, ardından iki gün ise yarışlar yapılacak. 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar günleri Superpole sıralama mücadelelerinin ardından TSİ 22.00'de yarışlar gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyona genel klasmanında 260 puanla beşinci sırada yer alırken, bağımsız pilotlar sıralamasında ise aynı puanla zirvede bulunuyor.

Arjantin etabının ardından Katar'da düzenlenecek yarışlarla sezonun tamamlanacağı Dünya Superbike Şampiyonası'nda, Toprak Razgatlıoğlu'nun genel klasman için 3'üncülük şansı sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Arjantin #Dünya Superbike Şampiyonası #San Juan Villicum Pisti #Toprak Razgatlıoğlu
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