Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de 3. oldu
- Milli motosikletçi, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 12. ayağı olan Arjantin etabının ilk yarışını 3. sırada tamamladı
İSTANBUL (AA) - Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin etabındaki ilk yarışı 3. sırada bitirdi.
Arjantin'deki 4 bin 276 metrelik Circuito San Juan Villicum Pisti'nde düzenlenen 12. etabın ilk yarışında, Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu piste çıktı.
Aruba-Ducati takımından Alvaro Bautista, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'in 1.56 saniye önünde birinciliğe ulaştı.
Toprak Razgatlıoğlu 4. cepten başladığı mücadeleyi, liderin 3.327 saniye arkasında 3. sırada tamamladı.
- Sürücüler klasmanı
1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 564
2. Alvaro Bautista (İspanya): 440
3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 290
4. Michael van der Mark (Hollanda): 287
5. Toprak Razgatlıoğlu: 276
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