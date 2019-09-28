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Toprak Razgatlıoğlu ilk kez kazandı
- Türk motosikletçi, şampiyonanın Fransa ayağındaki ilk yarışı birinci sırada bitirdi
Spor 28.09.2019, 16:24
ANKARA (AA) - Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.
Milli sporcu, son 4 yılın şampiyonu Kawasaki pilotu Jonathan Rea'nın 0.240 sanise, BMW Motorrad'ın Büyük Britanyalı sürücüsü Tom Sykes'ın ise 6 saniye 839 sanise önünde adını zirveye yazdırmayı başardı.
Razgatlıoğlu, puanını 248'e çıkararak pilotlar klasmanında 4'üncülüğe yükseldi. Türk motosikletçi ayrıca organizasyon tarihinin 800'üncü yarışını kazandı.
Şampiyonada 11. etabın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00'te yapılacak.
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