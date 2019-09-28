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Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 yendi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde ağırladığı Southampton'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi.Ligin 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti.Ev sahibi ekip,...

Spor 28.09.2019, 19:21
Tottenham, 10 kişi kaldığı maçta Southampton'ı 2-1 yendi


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Tottenham, evinde ağırladığı Southampton'ı maçın 31. dakikasında 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 yendi.

Ligin 7. hafta maçında Tottenham, sahasında Southampton'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, Tanguy Ndombele'nin 24. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Tottenham'da defans oyuncusu Serge Aurier, 31. dakikada kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Southampton, Danny Ings'in 39. dakikada attığı golle eşitliği yakalasa da, Harry Kane 43. dakikada Londra ekibini tekrar öne geçirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Tottenham puanını 11'e çıkarırken, Southampton 7 puanda kaldı.


#İngiltere Premier Lig #Southampton #Tottenham
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