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Tottenham deplasmanda mağlup
- İngiltere Premier Lig'de 8. haftanın açılış maçında Tottenham, konuk olduğu Brighton & Hove Albion'a 3-0 yenildi - Türkiye'nin 14 Ekim'de karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris, maçın 3. dakikasında yedikleri gol esnasında sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı
Spor 05.10.2019, 16:44
İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de Tottenham, deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-0 mağlup oldu.
Ligde 8. haftanın açılış maçında Tottenham, Brighton & Hove Albion'ın konuğu oldu.
Kariyerinde ilk defa bir Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aaron Connolly, 65. dakikada ikinci kez ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris, yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı. Lloris, yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.
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