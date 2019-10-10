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Toulouse'ta Casanova'nın görevine son verildi
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'da, teknik direktör Alain Casanova'nın görevine son verildi.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Toulouse, Alain Casanova ile kontratının bitirilmesi...
Spor 10.10.2019, 13:00
İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Toulouse'da, teknik direktör Alain Casanova'nın görevine son verildi.
Teknik direktörlüğe 2008 yılında Toulouse'da başlayan Alain Casanova'nın kulüpteki ilk dönemi yaklaşık 7 yıl sürmüştü. Haziran 2018'de ikinci kez göreve gelen Fransız teknik adam, bu dönemde takımının başında çıktığı 51 maçta 1.04 puan ortalaması yakaladı.
Ligde 9 puanla 18. sırada yer alan Toulouse, 6 maçtır galip gelemiyordu.
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