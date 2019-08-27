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TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin her yıl liglerinin gol krallarına takdim ettiği TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu.
Spor 27.08.2019, 18:19
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği’nin her yıl liglerinin gol krallarına takdim ettiği TPFD Altın Top Ödülleri sahiplerini buldu.
Süper Lig’de Mbaye Diagne, 1. Lig’de Marco Paixao, 2. Lig’de Taha Balcı ve 3. Lig’de Batuhan Er TPFD Altın Top ödülünü aldı.(İHA)
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