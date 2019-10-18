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Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, Trabzonspor'a ziyarette bulundu

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Spor 18.10.2019, 16:18 18.10.2019, 16:37
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, Trabzonspor'a ziyarette bulundu

TRABZON (AA) - Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuncel, ziyarette Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüştü.

Tuncel, bordo-mavili ekibe başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alp de Tuncel'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#trabzon #Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel #Trabzonspor
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