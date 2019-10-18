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Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Tuncel, Trabzonspor'a ziyarette bulundu
Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Spor 18.10.2019, 16:18 18.10.2019, 16:37
TRABZON (AA) - Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tuncel, ziyarette Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüştü.
Tuncel, bordo-mavili ekibe başarı dileklerini iletti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Alp de Tuncel'e teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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