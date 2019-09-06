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Trabzon Valisi Ustaoğlu, Trabzonspor yönetimini ziyaret etti
TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Kulübü yönetimini ziyaret etti.Ustaoğlu, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle...
Spor 06.09.2019, 19:29
TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzonspor Kulübü yönetimini ziyaret etti.
Ustaoğlu, kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret ederek Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.
Başkan Ağaoğlu, ziyaret anısına Vali Ustaoğlu'na adının yazılı olduğu 61 numaralı bordo-mavi forma hediye etti.
Ziyarette, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, TS Club'lardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yalçın Orhan, yatırımlar ve projelerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş ile İdari İşler ve Tesisler Sorumlusu Lokman Sadıklar da yer aldı.
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