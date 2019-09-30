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Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti

Bordo-mavili ekibin Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentteki yerel gazetelerde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Spor 30.09.2019, 10:19 30.09.2019, 10:27
Trabzon yerel basınında Beşiktaş galibiyeti

TRABZON (AA) - Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-1 yenmesi, kentin yerel gazetelerinde tarihi bir galibiyet olarak değerlendirilirken bordo-mavili takıma da övgü dolu ifadeler kullanıldı.

Karadeniz gazetesi, "Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Beşiktaş'ı ezdi. Tarihi bir zafere imza attı" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz'den Günebakış gazetesi ise "Diriliş" başlığını kullanırken, Trabzonspor'un 3 haftalık duraklama dönemini Beşiktaş'ı yenerek bitirdiğini kaydetti.

Taka gazetesi, "Her yerde lider" başlığını atıp, kaptan Jose Sosa ve arkadaşlarının Beşiktaş'ı perişan ettiğini yazdı. Karadeniz'de Sonnokta gazetesi de, "Fırtına vurdu", Kuzey Ekspres gazetesi de "Akyazı'da Fırtına koptu" başlıklarıyla maç haberlerini okuyucularına aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Beşiktaş #Yerel Basın #spor #Trabzonspor #futbol
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