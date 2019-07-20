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Trabzonspor, 2. Etap Kamp Çalışmaları İçin Avusturya’ya Gitti

Sezona 3 Temmuz’da Trabzon’daki kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz’da tamamlayan Trabzonspor, 2. etap kamp çalışmaları için bugün özel bir uçakla Avusturya’nın Linz kentine hareket etti.

Spor 20.07.2019, 12:21 20.07.2019, 13:32
Trabzonspor, 2. Etap Kamp Çalışmaları İçin Avusturya’ya Gitti

Sezona 3 Temmuz’da Trabzon’daki kendi tesislerinde başlayan ve ilk etap çalışmalarını 17 Temmuz’da tamamlayan Trabzonspor, 2. etap kamp çalışmaları için bugün özel bir uçakla Avusturya’nın Linz kentine hareket etti.

Trabzonspor’un 33 kişilik kamp kadrosunda sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Fıratcan Üzüm’ün yanı sıra 19 Yaş Altı Milli Takımı’na çağrılan Atakan Gündüz, Taha Tunç ile genç oyuncular Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, İsmail Karakaş, Furkan Yıldırım, Faruk Can Genç, Mert Kurt, Hüseyin Mert Kurt, Safa Kınalı, Berkay Sefa Kara ve Furkan Tütüncü yer almadı.

Kamp kadrosunda Arda Akbulut, Azat Kuckar, Erce Kardeşler, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Serkan Asan, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Majid Hosseini, Ahmet Baha Bilgin, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Cafer Tosun, Murat Cem Akpınar, Kerem Baykuş, Ahmet Canbaz, Yusuf Yazıcı, Behlül Aydın, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Nemanja Andjusic, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ahmet Eren, Salih Kavrazlı, Koray Kılınç ve Muhammet Akpınar bulunuyor.

Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban’ın ilerleyen günlerde kampa dahil olacakları belirtildi.

Öte yandan Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu da Avusturya’ya giden kafilede yer aldı. Başkan Ağaoğlu’nun kamp süresince takımla birlikte olmayı planladığı öğrenildi.

BORDO MAVİLİLER 5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Karadeniz ekibi, 10 günlük kamp boyunca 5 hazırlık karşılaşması oynayacak. Bordo-mavililer, 22 Temmuz’da Haladas Szombathely (Macaristan), 23 Temmuz’da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz’da 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz’da Parma (İtalya) ve 29 Temmuz’da Verona (İtalya) takımları ile karşılaşacak. Trabzonspor, bu akşam Avusturya’da yapacağı antrenmanla ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

(Ersen Küçük/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#yeni sezon #kamp çalışmaları #spor #Trabzonspor #Avusturya
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