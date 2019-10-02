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Trabzonspor'a UEFA'dan "tribün kapatma" cezası
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı.Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA...
Spor 02.10.2019, 13:42 02.10.2019, 17:18
TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası aldı.
"3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynayacağımız Basel karşılaşmasında güney kale arkası üst A blok, güney kale arkası üst G blok, güney kale arkası alt I, J, K ve L blokları bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır. Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz."
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