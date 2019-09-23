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Trabzonspor, Abdulkadir Parlak’ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Spor 23.09.2019, 14:32 23.09.2019, 14:43
Trabzonspor, Abdulkadir Parlak’ın sözleşmesini uzattı

Trabzonspor, 24 yaşındaki futbolcu Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, başarılı bir performans gösteren orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak’ın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Abdulkadir Parmak arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir.

- 15.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli sözleşme, son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31.05.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Opsiyon kullanım hakkı kulübümüze aittir.

2019/20 futbol sezonu için 2.600.000.-TL,

2020/21 futbol sezonu için 2.990.000.-TL,

2021/22 futbol sezonu için 3.438.500.-TL,

2022/23 futbol sezonu için 3.954.000.-TL,

2023/24 opsiyon sezonu için 4.547.000.-TL ödenecektir.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#sözleşme #Abdulkadir Parlak #Trabzonspor
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