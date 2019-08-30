Trabzonspor-AEK maçının ardından
- Trabzonsporlu futbolcu Ekuban: "Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık - Bordo-mavili futbolcu Nwakaeme: "Önemli olan gruplara kalabilmek, tur atlamaktı. Bunu başardık"
TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'ye 2-0 yenilmesine karşın turu geçen Trabzonspor'un oyuncuları, mücadeleyi değerlendirdi.
Trabzonsporlu futbolculardan Caleb Ekuban, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evinizde içeride taraftarınızın büyük desteğiyle oynuyorsanız başarı gelmeyeceği düşüncesiyle oynamazsınız. Biz asla üçüncü golü yemeyeceğimizi düşündük. Hatta daha başarılı olabileceğimizi, belki maçı çevirebileceğimizi bile düşünmüştük ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadık." ifadelerini kullandı.
Doğan Erdoğan ise "Geçmiş oynadığımız 4 maça da baktığımızda son maç hariç ortalamanın üzerinde iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Son maçın ilk yarısı hariç. Onun dışında bazen böyle sürprizler oluyor ama bunun üstesinden gelip geri dönmeyi başarabildik." şeklinde konuştu.
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