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Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, sezon başında Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj Kulübünden 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığı Nemanja Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı.

Spor 03.09.2019, 09:07 03.09.2019, 11:20
Trabzonspor, Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, sezon başında Bosna Hersek'in Mladost Doboj Kakanj Kulübünden 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4 yıllığına kadrosuna kattığı Nemanja Andusic'i Balıkesirspor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic, 2019-20 futbol sezonu sonuna kadar Balıkesirspor Kulübüne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2019-20 futbol sezonundaki tüm hak edişleri, Balıkesirspor Kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadesine yer verildi.

Andusic, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi eleme turları ve Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada süre alamamıştı.

#futbol #Nemanje Andusic #süperlig #Trabzonspor
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