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Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel ekibiyle karşılaşacak.

Spor 02.10.2019, 11:41 02.10.2019, 14:00
Trabzonspor, Basel'i konuk ediyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında yarın İsviçre'nin Basel ekibini konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Marco Di Bello yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.

- 6. maça çıkacak

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

- 5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek. Beşiktaş ile oynanan maçta hafif sakatlık yaşayan Sosa'nın da tedavisinin ardından maçta görev alması bekleniyor.

Bordo-mavili takımın 4-1 kazandığı Beşiktaş maçı 11'inde olduğu gibi sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Kamil Ahmet Çörekçi, Nwakaeme ve Sörloth ile çıkması bekleniyor.

#Basel #futbol #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
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