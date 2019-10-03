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Trabzonspor-Basel: Kadrolar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:Stat: Medical ParkHakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen,...

Spor 03.10.2019, 21:51 03.10.2019, 21:53
Trabzonspor-Basel: Kadrolar belli oldu

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasındaki Trabzonspor-Basel maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge, Avdijaj, Sörloth

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Ademi

#Basel #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi C Grubu
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