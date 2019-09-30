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GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.Bordo-mavililer, teknik...

Spor 30.09.2019, 13:38
Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Süper Lig'de Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile 3 Ekim Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



#Basel #futbol #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi C Grubu
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