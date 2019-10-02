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Trabzonspor, Basel maçına hazır
TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında yarın İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen...
Spor 02.10.2019, 19:01
TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında yarın İsviçre temsilcisi Basel'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.
Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Basel müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı, Abdülkadir Ömür, Ivanildo Fernandes, Caleb Ekuban ve Ogenyi Onazi, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
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