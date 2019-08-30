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Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu sona erdi
- Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp: - "Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu, geleceğe yatırım noktasında büyük önem taşıyor"
Spor 30.08.2019, 13:00
TRABZON (AA) - Trabzonspor Basketbol Yaz Okulu sertifika töreniyle sona erdi.
Asbaşkan Alp, burada yaptığı konuşmada, basketbol yaz okuluna ilgi gösteren sporculara teşekkür ederek, bu faaliyetin aynı zamanda geleceğe yatırım noktasında büyük önem taşıdığını vurguladı.
Tören, Alp ve diğer yöneticilerin sporculara sertifikalarını vermelerinin ardından sona erdi.
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