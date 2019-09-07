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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı

- Bordo-mavili futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimali değerlendiriliyor

Spor 07.09.2019, 15:40 07.09.2019, 18:13
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
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TRABZON (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

Sol dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisi süren genç futbolcu, bordo-mavili takımın antrenmanlarına da katılamıyor.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur." ifadelerini kullandı.

#Abdulkadir Ömür #futbol #Trabzonspor
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