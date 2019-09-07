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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı
- Bordo-mavili futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimali değerlendiriliyor
Spor 07.09.2019, 15:40 07.09.2019, 18:13
TRABZON (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile oynadığı maçta sakatlanan genç oyuncusu Abdülkadir Ömür'ün ameliyat edilmesinin gündemde olduğu bildirildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, henüz ödemi geçmeyen ve ağrıları bulunan futbolcunun ameliyat edilmesi ihtimalinin değerlendirildiğini vurgulayarak, "Tedaviye vereceği cevaba göre hareket edeceğiz. Bazı sakatlıklarda ameliyatla daha kısa zamanda sonuç alınabiliyor. Bu konuyu değerlendiriyoruz, karar aşamasındayız. Bir ya da iki gün içinde belli olur." ifadelerini kullandı.
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