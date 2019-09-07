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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı ameliyat edilecek
TRABZON (AA) - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın hafta içinde ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulüp internet sitesinde yer alan açıklamasında,...
Spor 07.09.2019, 16:46 07.09.2019, 17:32
TRABZON (AA) - Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın hafta içinde ameliyat edilmesinin planlandığı bildirildi.
Güven açıklamasında, "Abdülkadir Ömür'ün tedavi sürecinde yapılan tetkikler ve çekilen MR sonrası, sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Ayrıca Ümit Milli Takımı'mızın kampından dizindeki ağrıların artması sonrası ayrılmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın da yapılan incelemeler ve çekilen MR neticesinde sol diz menisküsünde yırtığa rastlanmıştır. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı'nın cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
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