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Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına...
Spor 13.09.2019, 13:19 13.09.2019, 13:28
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 15 Eylül Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların taktiksel çalışmalar yaptığı bildirildi.
Bordo-mavili futbolcular, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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