Trabzonspor deplasmanda 225 gündür yenilmiyor
Süper Lig’de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.
Süper Lig’de 16 maçlık yenilmezlik serisine ulaşan Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig’de moral bulmak istiyor. Sakat oyuncularının çokluğu nedeniyle eksik kadro ile Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer rakibi karşısında galibiyet arayacak.
SERİYİ 17 MAÇI ÇIKARMAK İSTİYOR
2018-19 sezonuyla birlikte ligde 16 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla bu seriyi 17 karşılaşmaya çıkarmak istiyor. Bordo-mavililer 16 maçta 10 galibiyet 6 beraberlik elde etti.
225 GÜNDÜR DEPLASMANDA YENİLMİYOR
Trabzonspor, deplasmanda ise 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada en son yenilgisini 10 Şubat 2019’da Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray’a karşı 3-1’lık skorla alan bordo-mavililer söz konusu dönemden beri dış sahada oynadığı mücadeleleri kaybetmedi. Karadeniz ekibi, ligde 9 deplasman maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Trabzonspor bu sezon ise İstanbul’da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından ise 1-1’lık sonuçlarla ayrıldı.
BU SEZON DEPLASMANDA İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor’a karşında yeni sezonda deplasmandaki ilk galibiyetini arayacak. Bordo-mavililer bu sezon İstanbul’da Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1’lık sonuçlarla ayrılırken, üçüncü deplasmanında galibiyet hedefliyor.
Trabzonspor’un Süper Lig’de son 9 deplasmanda aldığı sonuçlar ise şöyle:
Göztepe - Trabzonspor: 1-3
Kasımpaşa - Trabzonspor: 2-2
BB Erzurumspor - Trabzonspor: 0-1
Bursaspor - Trabzonspor: 0-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1
Konyaspor - Trabzonspor: 2-2
Ç.Rizespor - Trabzonspor: 2-3
2019-2020
Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1
Fenerbahçe - Trabzonspor: 1-1(Gökmen Şahin/İHA)
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