Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor, Süper Lig'de 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan bordo-mavililer, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı maç için teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.