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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor 30.08.2019, 13:30
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaştığı AEK maçının ardından Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak 10.30’da gerçekleştirilen antrenmanda AEK maçında forma giyen oyuncular koşu yaparak antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise koşu ve ayak tenisinin ardından taktiksel çalışma gerçekleştirdi. Antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve oyuncular Türk Bayrağının etrafında birleşerek, hep birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladılar.

KARAMAN, STURRİDGE İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

Teknik Direktör Ünal Karaman, takımın yeni transferi İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile özel bir görüşme yaptı. Eksiklerini gidermeye çalışan oyuncunun son durumu hakkında bilgiler alan Karaman, tecrübeli oyuncu ile yaptığı çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

(Gökmen Şahin/İHA)
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