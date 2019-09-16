Son Dakika
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (3)
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Liderler Zirvesi (2)
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi
Günün Özeti ve Akşam Bülteni - 16 Eylül 2019
Galatasaray, Brugge hazırlıklarını sürdürüyor
Motorine zam
Milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya kazandı
Ceza indirimi için MHP’li Enginyurt’tan müjde!
Motorine 7 kuruş zam
Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5’inci hava devriyesini yaptı

Trabzonspor Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor 16.09.2019, 18:33 16.09.2019, 22:03
Trabzonspor Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
banner63

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Fernandes’in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, Gençlerbirliği karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ivanildo Fernandes‘in bugün yapılan tetkikler ve çekilen MR sonucunda sağ adduktör kas grubunda yaralanma tespit edildiğini ve 2 ile 4 hafta arasında sahalara dönmesinin beklendiğini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#açıklama #Fernandes #Trabzonspor #süper lig #futbol
Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@