Trabzonspor geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı
Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor,i geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer bu sezon ise söz konusu periyotta 6 puanı hanesine yazdırdı.
Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor’a deplasmanda 2-1 mağlup olan Trabzonspor,i geçen sezonun gerisinde kaldı. Geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada 7 puan toplayan bordo-mavililer bu sezon ise söz konusu periyotta 6 puanı hanesine yazdırdı.
Geçen sezon ligin ilk 5 haftalık bölümünde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 7 puan elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 6 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı. Bordo-mavililer, geçen sezon ligin ilk haftasında sahasında Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup olduktan sonra sahasında Demir Grup Sivasspor’u 3-1 mağlup etti. Üçüncü haftada MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi evinde Galatasaray’ı 4-0 yendi. Beşinci haftada ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, bu sezonun ilk 5 haftasında ise ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken ikinci haftada ise evinde BTC Türk Malatyaspor’u 2-1 yendi. Üçüncü haftada ise deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan bordo-mavililer dördüncü haftada Gençlerbirliği ile sahasında 2-2 berabere kalırken beşinci haftada ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu.
KARAMAN KENDİNİ GEÇEMEDİ
Geçtiğimiz sezon takımın başında yer alan Teknik Direktör Ünal Karaman, ilk beş haftada 7 puan elde ederken, bu sezonun ilk beş haftasında ise Demir Grup Sivasspor mağlubiyetiyle 6 puanda kalarak geçtiğimiz sezonun 1 puan gerisinde kaldı. Üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro derinliğini kaybeden bordo-mavililer bu sezon 7 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde de 7 gol gördü. Geçtiğimiz sezon ise bordo-mavililer söz konusu haftalarda 9 gol atarken kalesinde ise 6 gol görmüştü.
6 PUANIN 4’Ü İÇ SAHADA
Trabzonspor, ligdeki 6 puanın 4’nü iç sahada elde etti. İç sahada oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılarak 4 puan elde eden Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 3 maçta 2 puan çıkarabildi. Bordo-mavililer, dış sahada Kasımpaşa ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken D.G. Sivasspor’a ise 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor bu sezon dış sahada oynadığı 3 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
(İHA)
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