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Trabzonspor, Getafe'ye konuk oluyor

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Spor 18.09.2019, 10:20 18.09.2019, 13:08
Trabzonspor, Getafe'ye konuk oluyor
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TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın deplasmanda İspanya'nın Getafe takımına konuk olacak.

Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes, Ogenyi Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi olmak üzere 6 futbolcu forma giyemeyecek.

- Bu sezon 5. karşılaşma

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 5. karşılaşmasını oynayacak.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eledi.

Karadeniz ekibi, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı

- 3. kez gruplarda

Trabzonspor, tarihinde 3. kez UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında mücadele edecek.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında art arda gruplara katılma hakkı elde etmiş ve son 16 turuna da yükselme başarısı göstermişti.

Trabzonspor'un Getafe karşısında Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Donis Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

#futbol #Spor Toto Süper Lig #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi C Grubu
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